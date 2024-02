O fata in varsta de 18 ani, de la un liceu din Drobeta Turnu-Severin, este in stare grava, dupa ce a fost injunghiata de fostul iubit, cu un an mai mic decat ea. Amandoi sunt elevi olimpici. Dupa comiterea faptei, baiatul in varsta de 17 ani a incercat sa se sinucida. Fata a ieșit de […] Articolul Doi elevi olimpici in stare grava: baiatul și-a injunghiat fosta iubita și apoi a incercat sa se sinucida a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .