Stiri pe aceeasi tema

- Un caz șocant s-a petrecut in Hunedoara! Un barbat in varsta de 50 de ani a murit intr-un bazin pe care il curața. Acesta a decedat intoxicat, dupa ce a curațat locul. Alt tanar, in varsta de 22 de ani, a ajuns in stare grava la spital. Iata ce a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara!

- Intreaga situație a ieșit la iveala dupa ce medicii de la Spitalul Județean din Braila au anunțat polițiștii de gravitatea ranii pe care o are adolescentul.Polițiștii s-au deplasat la Unitatea de Primiri Urgențe, unde l-au identificat pe tanarul in varsta de 15 ani. Agresorul a fost prins la scurt timp…

- O adolescenta și-a ucis tatal și fratele mai mic, in varsta de doar patru ani. Tot ea a fost cea care a alertat autoritațile, spunand ca i-a impușcat pe cei doi mortal. Cu viața a scapat doar sora fetei mai mica, copila de doar doi ani fiind incuiata intr-o alta camera.

- Un barbat in varsta de 27 de ani, din comuna Stanilesti, a fost preluat miercuri in stare grava de un echipaj medical dupa ce si-a prins piciorul intr-un motocultor cu ajutorul caruia efectua lucrari agricole. La locul producerii evenimentului, Sectia de pompieri Husi a intervenit cu o autospeciala…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de marți spre miercuri pe DN14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Un bebeluș in varsta de 8 luni și un barbat de 29 de ani au murit pe loc. O tanara de 17 ani a ajuns in stare grava la spital, scrie cotidianul local Ora de Sibiu.Accidentul s-a produs in jurul…

- „In aceasta dimineata, la ora 08.22, prin apel 112, I.P.J. Sibiu a fost sesizat cu privire la faptul ca un copil in varsta de aproximativ 3 ani este inconstient, pe un trotuar de pe strada Barsei din municipiul Sibiu. La fata locului au intervenit politisti si echipaje medicale, iar in urma verificarilor…

- "Facem un apel catre toti parintii: Diazinolul, aceasta substanta organofosforata este extrem de nociva, toxica, poate determina decesul copiilor, dar si al adultilor. De aceea, insistam sa nu se mai utilizeze produse farmaceutic-veterinar in tratamentul sau spalarea pe cap a copiilor", a declarat purtatorul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” anunța un accident rutier in care a fost implicat un autoturism, intre localitațile Santana și Zimandu Nou. Intervin... The post Accident intre Santana și Zimandu Nou. Una dintre victime, in varsta de 30 de ani, a fost transportata in stare grava…