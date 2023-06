Doi bărbați au făcut botulism după ce au mâncat alimente din conservă Doi barbați, de 54 și 76 de ani au fost internați la Institutul „Matei Balș” din Capitala cu botulism, o afecțiune rara care poate pune in pericol viața bolnavului. Conform medicilor, se pare ca cei doi s-au infectat dupa ce au consumat alimente din conserve. Cand au ajuns la Matei balș, cei doi barbați aveau […] The post Doi barbați au facut botulism dupa ce au mancat alimente din conserva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Doi barbați au ajuns la Institutul „Matei Balș” cu o boala rara, numita botulism. Aceștia au 54 și 76 de ani și sunt monitorizați atent. Pacienții aveau o stare de sanatate deteriorata, iar in urma analizelor medicale medicii au constatat ca este vorba de botulism. Citește și: Sub cod portocaliu de…

- Pacienții aveau o stare de sanatate deteriorata, iar in urma analizelor medicale medicii au constatat ca este vorba de botulism. „Problema este potențialul de agravare, poate fi pusa in pericol viața pacientului, toxina este responsabila de complicații precum paralizie faciala, paralizie la nivelul…

