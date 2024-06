VIDEO/FOTO. A plouat cât pentru o lună întreagă. Prăpăd în Capitală, după furtuna de azi-noapte A fost prapad in Capitala dupa ce meteorologii au anunțat Cod roșu de furtuna. Marile bulevarde au fost inundate, iar vantul puternic a doborat copaci și a smuls acoperișuri. Pompierii au avut de gestionat aproape 400 de interventii in urma furtunii care a afectat joi seara Bucurestiul si judetul Ilfov, anunta vineri dimineata ISU, precizand […] The post VIDEO/FOTO. A plouat cat pentru o luna intreaga. Prapad in Capitala, dupa furtuna de azi-noapte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au avut de gestionat aproape 400 de interventii in urma furtunii care a afectat joi seara Bucurestiul si judetul Ilfov, anunta vineri dimineata ISU, precizand ca 107 strazi si 208 locuinte, gospodarii si subsoluri au fost inundate, 60 de copaci si 7 stalpi de electricitate au cazut, iar 71…

- Polițiștii din Capitala au descins la persoane care ar fi dat imprumuturi cu dobanzi de pana la 100%. Cinci barbați au fost reținuți in acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 12 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care sunt…

- Incident grav, incheiat cu focuri de arma, pe o strada din Ilfov. Un polițist a fost lovit in cap, cu o naveta de bere, de un adolescent de 16 ani. Agentul a fost chemat sa intervina dupa ce mai multi tineri au dat foc la niste gunoaie. Pentru ca le-a cerut acestora sa stinga focul, […] The post Politist…

- O furtuna de grindina a lovit orașul Torino vineri dupa-amiaza, transformand strazile in adevarate rauri de gheața. Fenomenul meteo extrem a avut loc in jurul orei 17 și a provocat acumulari de gheața de pana la cațiva centimetri pe anumite artere, in special in cartierul Borgo Vittoria din nord-vestul…

- Candidatul PNL la Primaria Generala, Sebastian Burduja, a anuntat ca depune plangere penala, dupa ce i s-au vandalizat panourile electorale in Capitala. ”De cine le este frica nu vor scapa. Un bucurestean revoltat mi-a trimis aceste poze. Dincolo de actul de vandalism de prost gust, e un semn bun ca…

- Politistii de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) au intervenit in forta intr-o locuinta din centrul Capitalei, dupa ce o femeie a anuntat ca a fost amenintata de fratele sau. Barbatul a fost agresiv si cu forțele de ordine, fiind impuscat de unul dintre politisti. Potrivit Poliției Capitalei, incidentul…

- O ambulanța a fost implicata intr-un accident grav in București. O șoferița nu i-ar fi acordat prioritate echipajului care se deplasa la o gravida. O ambulanța a Serviciului de Ambulanța București – Ilfov a fost implicata miercuri intr-un accident rutier. Echipajul medical de pe ambulanța se deplasa…

- Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 15 perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mehedinti si pun in aplicare 26 de mandate de aducere si citatii, intr-un dosar care vizeaza incidentele dintre suporteri din 8 martie, de la meciul dintre Dinamo si UTA. Mai exact, sunt vizati suporteri…