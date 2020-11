Doi adolescenți pot răspunde penal pentru că aruncau petarde pe stradă Doi adolescenti de 16 ani au fost prinsi sambata, in apropierea unui complex sportiv din Capitala, in timp ce aruncau petarde pe asfalt. „Astazi, in apropierea unui complex sportiv din Bucuresti, atentia jandarmilor a fost atrasa de niste sunete puternice, asemanatoare unor explozii. Deplasandu-se in zona, au observat doi tineri care aruncau petarde pe asfalt, pentru amuzament. In urma verificarii datelor personale, s-au dovedit a fi minori, dar, avand varsta de 16 ani, au si raspundere penala. Materialele pirotehnice folosite faceau parte din categoria celor interzise la detinere de persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

