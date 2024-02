Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 41 ani din Targoviște omorat la hotelul din Padina (Dambovița), de frații Marin din clanul Fabian, era var cu temutul interlop Ghenosu. Oamenii legii se tem acum de o posibila confruntare intre cele doua tabere.

- Un tanar din județul Mureș, care acum are 25 de ani, dat disparut de familie in 2015, a fost gasit in orașul Campulung de o patrula a Jandarmeriei Arges, care l-a vazut pe strada, stand in frig. Oamenii legii l-au dus la spital și intr-un final la el acasa, a anunțat miercuri, 24 ianuarie, Jandarmeria…

- Acțiune pentru siguranța cetațenilor, la Dorohoi. Ce au vizat oamenii legii Joi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, impreuna cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurala nr. 4 Dorohoi, nr. 6 Pomarla și nr. 5 Mihaileni au acționat pentru menținerea ordinii și liniștii publice, creșterea gradului…

- La data de 3 ianuarie a.c., in jurul orei 14.50, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dragasani au depistat, pe o strada din municipiu, un barbat cu un comportament nefiresc.S a procedat la legitimarea si identificarea acestuia, stabilindu se ca este vorba de un tanar, de 19 ani, din judetul Olt.In…

- In aceasta saptamana, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au desfașurat o activitate de prevenire și combatere a traficului de persoane cu elevi ai Liceului Teoretic "Nicolae Iorga", din Nehoiu, alaturi de coordonatorul Centrului Regional Ploiești din cadrul Agenției Naționale Impotriva…

- VIDEO | PERCHEZIȚII in Apuseni, la persoane banuite de braconaj: Ce au descoperit oamenii legii VIDEO | PERCHEZIȚII in Apuseni, la persoane banuite de braconaj: Ce au descoperit oamenii legii In urma celor 9 percheziții efectuate ieri, 5 decembrie, in Campeni și Lupșa, de catre polițiștii din cadrul…