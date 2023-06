In timp ce liderii sindicatelor din Educație au anunțat un nou protest uriaș al profesorilor in Capitala, la care sunt așteptate sa participe 20.000 de cadre didactice, liderii coaliției de guvernare, președintele PSD Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, au transmis, in postari pe Facebook, ca au semnat un angajament politic potrivit caruia, […] The post DOCUMENT. Profesorii amenința cu un nou protest uriaș. Ciuca și Ciolacu le ofera un memorandum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .