Stiri pe aceeasi tema

- Angajati ai Postei Romane - aflati de luni in greva generala din cauza salariilor mici – le-au scris liderilor lui Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca pentru a le semnala ca au salarii mici și ca "le-a ajuns cutitul la os".

- Alianța dintre liberali (membri ai familiei europene PPE) și social-democrați nu cunoaște granițe. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a venit la București pentru Congresul PPE, ocazia cu care a strans relațiile diplomatice atat cu președintele PNL, Nicolae Ciuca, cat și cu Marcel…

- Presedintele PPE, Manfred Weber, a declarat marti, la Bucuresti, in conferinta de presa comuna cu presedintele PNL Nicolae Ciuca, ca Romania trebuie sa puna oameni competenti in Parlamentul European. ”Romania va decide pe 9 iunie daca veti avea o echipa puternica in Bruxelles sau isi va irosi voturile…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, si-a exprimat convingerea ca o sa fie un candidat comun PNL – PSD pentru Primaria Capitalei. Intrebat marți, la Palatul Parlamentului, daca este de acord cu un candidat comun PSD – PNL la alegerile pentru Primaria Municipiului Bucuresti, Ciolacu a raspuns:…

- Scandalul comasarii alegerilor, care a adus coaliția PSD – PNL in pragul ruperii, ar fi fost tranșata intre liderii Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Convorbirea celor doi președinți ar fi avut loc duminica, in ziua in care era, de fapt, programata, o ședința a coaliției, arata Antena 3 CNN. Surse liberale…

- In ședința PNL, oameni influenți din partid au cerut ruperea alianței cu Partidul Social Democrat, dupa blocajul negocierilor pe comasarea alegerilor. Vasile Blaga, europarlamentarul PNL, i-a cerut președintelui Nicolae Ciuca sa se ia o decizie tranșanta cu privire la comasarea alegerilor, arata stenograme…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au ajuns la o ințelegere privind comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Potrivit Antena 3 CNN, cei doi lideri de partid au aprobat, la nivel informal, pe surse, urmand sa aiba loc discuția in cadrul coaliției și apoi votul final. Atat Ciolacu cat și Ciuca…

- Noul șef al Vamilor va fi cu siguranța ”agreeat” de sindicaliști pentru ca, conform declarației de avere, in anul 2023 a imprumutat-o cu suma de 117000 EUR pe Ionela Iov, vicepreședinta Sed Lex și consilier juridic al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante. Marcel Mutescu a fost numit de Marcel…