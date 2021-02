Dispută între Comisia Europeană și Germania din cauza închiderii granițelor BRUXELLES, 15 feb – Sputnik. Dupa decizia Germaniei de a inchide granițele cu Cehia, Slovacia și regiunea austriaca Tirol, de teama noii tulpini a coronavirusului, circa 25 la suta dintre persoanele care au vrut sa intre in Germania au fost intoarse de la granița. © AP Photo / John MacDougallDisputa intre Merkel și Comisia Europeana privind gestionarea pandemiei Berlinul a adoptat decizia inchiderii unor granițe din cauza numarului foarte marte de imbolnaviri cu COVID-19 provenind din zonele vizate. Cel mai grav pare focarul din Austria care este provocat de tulpina sud-africana a noului… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

