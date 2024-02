Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In urma cu puțin timp, luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat. In urma intervenției, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari. Știre inițiala: Este alerta in Capitala. Un barbat a amenințat o femeie cu moartea,…

- Un nou scandal zguduie Jandarmeria Romana. La nicio luna dupa ce o fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale a Jandarmeriei a fost prinsa cu cocaina in geanta, un alt angajat al structurii a fost gasit cu stupefiante in autoturism. Jandarmul a fost oprit in trafic, pentru un control de rutina,…

- Andreea Bumbac, jandarmerița prinsa de polițiști in luna noiembrie cu cocaina, s-a intors la munca, adica la Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei. Ea ar putea scapa de raspunderea penala deoarece ar fi avut o cantitate prea mica de droguri. In noiembrie, Andreea Bumbac a fost prinsa cu droguri…

- Rona Hartner a murit, joi, in spital, unde artista a fost internata din cauza unei tumori cerebrale. Familia Ronei Hartner a transmis in ultimele ore ca actrița este pe moarte. Rona Hartner a fost o actrița, cantareața și dansatoare romana. Nascuta la 9 martie 1973, in București, Romania, ea a fost…

- Andreea Catalina Bumbac, jurista Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, prinsa cu droguri in poșeta, a facut primele declarații legate de incident. Ea nu recunoaște și da vina pe o prietena. „Tot ceea ce s-a intamplat, tot ceea ce pot sa va spun este ca doar am fost omul nepotrivit, in momentul…

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Romane, mascații Jandarmeriei, primește consiliere psihologica dupa episodul cu drogurile, cand a fost prinsa cu pliculețele in geanta. Ea era la serviciu luni cand in presa a aparut știrea. A avut o cadere nervoasa și i s-a…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane efectueaza 42 de percheziții la „afaceristi“ cu deșeuri de materiale reciclabile feroase și neferoase. Perchezitiile sunt efectuate in: municipiul București, Ilfov, Calarași, Valcea. In cele doua…

- In total, 11 persoane au fost implicate intr-un grav accident rutier intre un microbuz și o mașina, luni, 13 noiembrie, in localitatea Independenta, din judetul Galati, au transmis ISU Galați și Centrul Infotrafic. Din primele informații oferite de ISU, trei oameni au murit, iar alți 8 au suferit diverse…