Stiri pe aceeasi tema

- Conditia de reședința poate fi impusa in cazul alegerilor locale, dar perioada nu trebuie sa depașeasca 6 luni (180 de zile) inainte de data votarii la alegerile locale, transmite Hotnews. Este recomandarea Comisiei de la Veneția, potrivit APADOR-CH. Organizația vorbește despre aceasta recomandare a…

- Fostul ministru de Interne și al Apararii Mihai Fifor a reacționat la vestea ca Gubernul Orban a facut primul demers pentru asumarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Fifor atenționeaza PNL ca incalca recomandarile Comisiei de la Veneția."Orban a trimis la Parlament…

- Petre Lazaroiu, fost judecator al Curții Constituționale, spune ca indiferent de voința politica, timpul nu este suficient pentru a organiza alegeri anticipate. ”CCR a preluat ca atare recomandarile Comisiei de la Veneția și le-a constituționalizat prin decizii. Da, sunt recomandari ale organismelor…

- "Nu cred ca vor fi alegeri anticipate, am vazut ce a zis domnul Orban ca vor fi alegeri anticipate odata cu localele. Eu știu ca legile unei țari nu sunt facultative, nu sunt numai pentru anumite categorii sociale sau numai pentru anumite partide politice, eu știu ca recomandarile europene, și ne…

- Președintele Klaus Ioahnnis a facut apel la magistrați sa susțina, in mod efectiv, implementarea recomandarilor Comisiei de la Veneția, MCV și GRECO. Seful statului a prezidat marți ședința CSM in care se alege noua conducere. Președintele Klaus Iohannis a criticat, totodata, tensiunile și lipsa de…

- ​UDMR va susține o moțiune de cenzura daca Guvernul își va asuma raspunderea pentru alegerea primarilor în doua tururi. Anunțul a fost facut de liderul deputaților Uniunii, Korodi Attila, care a precizat ca PNL a semnat un acord cu UDMR în care s-a angajat ca nu va da ordonanța și…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca prin cererile de reexaminare a legilor justitiei sau prin trimiterea acestora la Curtea Constitutionala a reusit sa anuleze 70% din masurile care le-ar fi compromis. "In afara de faptul ca am alungat elefantii din sedinta de guvern, ca am coborat in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca prin cererile de reexaminare a Legilor Justitiei sau prin trimiterea acestora la Curtea Constitutionala a reusit sa anuleze 70% din masurile care le-ar fi compromis. "In afara de faptul ca am alungat elefantii din sedinta de Guvern, ca am coborat in…