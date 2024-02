Kelemen Hunor aprinde fitilul privind comasarea alegerilor: Constituţional se poate, legal nu Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, despre comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale ca "din punct de vedere constitutional se poate", insa "legal inca nu", dar ca mai este timp, mentionand si problema oportunitatii politice a acestei decizii. "Aceasta varianta cu comasarea alegerilor europarlamentare cu locale din punct de vedere constitutional se poate, din punct de vedere legal inca nu se poate. Trebuie modificat Codul administrativ in primul rand si trebuie sa modifici si legislatia, legea privind alegerea autoritatilor locale, primarilor si consiliilor locale.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, despre comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale ca „din punct de vedere constitutional se poate”, insa „legal inca nu”. Potrivit acestuia, comasarea ar duce la „un haos administrativ si chiar politic”.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, despre comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale ca „din punct de vedere constitutional se poate”, insa „legal inca nu”, dar ca mai este timp, mentionand si problema oportunitatii politice a acestei decizii. „Aceasta varianta cu comasarea…

- Președintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, nu vede ca fiind o solutie buna comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare in luna iunie, varianta discutata tot mai intens la PNL si PSD.

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca se va ajunge la un vot in interiorul partidului pentru propunerea PNL de comasare a alegerilor, ea se va pronunța in favoarea organizarii in aceeași zi a alegerilor europarlamentare cu alegerile locale.„In ceea ce ma…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca problema comasarii alegerilor va fi discutata in partid si in coalitie, iar decizia va fi luata astfel incat „sa fie bine pentru cetatenii Romaniei si pentru democratie”, informeaza AGERPRES . „In primul rand, este o decizie pe care o vom discuta…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, afirma, intrebat ce parere are despre comasarea alegerilor, ca niciunul dintre romanii cu care a discutat in interactiunile sale cu populatia nu i-a ridicat aceasta problema. „Nu m-a intrebat niciun roman de comasari, m-au intrebat cu totul si cu totul alte…

- Ionut Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a spus joi, in emisiunea „Romania Politica” de la Prima News, despre comasarea alegerilor europarlamentare si locale, ca s-ar putea mobiliza electoratul gandindu-se ca este si o miza locala. El a precizat ca nu s-a discutat in PNL despre acest lucru, dar scenariile…

- Partidul Național Liberal susține comasarea alegerilor de anul acesta, spune deputatul PNL de Bistrița-Nasaud, Diana Morar. „Am vorbit de mai multe ori despre avantajele unei asemenea decizii, care importa organizarea a cinci tururi de scrutin, nu doar din punct de vedere bugetar (cheltuieli mai mici),…