Alegeri comasate prin bulibășeală politică Proiectul Ordonanței de Urgența aflat in dezbatere publica privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare a generat un scandal fara precedent in politica romaneasca de dupa 1989. De fapt, proiectul este o insailare de prevederi fara cap și fara coada, adica un ghiveci legislativ, care va bulversa pe cei 41 de președinți de consilii județene, 3.180 de primari, 40.022 de consilieri locali și 1.338 de consilieri județeni. Din start, se constata ca urgența emiterii acestei ordonanțe de comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale are justificari de-a dreptul penibile și șocante,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

