- USR a demarat procedurile de sesizare a Comisiei de la Veneția in legatura cu planurile de comasare a alegerilor in Romania USR a solicitat președintelui Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei sa sesizeze Comisia de la Veneția pentru o opinile legata de scenariul comasarii alegerilor europarlamentare…

- Sorin Grindeau este de parere ca toate alegerile din acest an ar trebui sa fie „la timpul lor”, lasand astfel sa se ințeleaga ca nu suține comasare lor.„Eu, de principiu, susțin ca fiecare alegere sa fie la timpul lor. Acum, sigur, e un semn de intrebare legat de locale. Daca va aduceți aminte, alegerile…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a criticat duminica varianta unei comasari a alegerilor, apreciind ca o astfel de optiune l-ar pune pe premierul Marcel Ciolacu in aceeasi „barca” cu presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, conform Agerpres.

- „Organizarea impreuna a anumitor cicluri electorale inseamna, practic, simplificarea procesului electoral. Ganditi-va ce ar inseamna ca, incepand cu vara acestui an, pana in luna decembrie, sa chemam cetatenii acestei tari de cinci ori la vot. Ganditi-va ce blocaj institutial am crea, apropo de modul…

- Mihai Tudose 'taie' comasarea alegerilor din 2024: Cine a mai facut ghidușii de genul, nu prea i-a ieșit / VideoEuroparlamentarul PSD Mihai Tudose a ținut sa clarifice, joi seara, la Antena 3 CNN, problema comasarii alegerilor din Romania. "De ce trebuia sa se duca Ciolacu unde a fost domnul…

- PSD și PNL au timp pana la inceputul lunii februarie sa decida in forurile interne și sa negocieze ulterior in coaliție o eventuala comasare a alegerilor, au declarat marți surse guvernamentale pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Liberalii au avansat in coaliție doua propuneri: 1. Comasarea alegerilor…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat ca pentru o mai buna eficienta a organizarii votului la cele patru tururi de alegeri de anul acesta - europarlamentare, locale, prezidentiale, parlamentare - poate nu ar fi lipsita de interes discutia despre comasarea alegerilor. El a precizat ca estimarea…

- Patru legi adoptate in contextul implementarii reformei justiției vor fi aduse in concordanța cu recomandarile formulate de Comisia de la Veneția. Un proiect de lege in acest sens a fost examinat la ședința Comisiei justiție, numiri și imunitați și va fi propus spre aprobare in prima lectura in plenul…