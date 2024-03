Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca țara pregatește o noua contraofensiva și are deja un "plan clar", noteaza TASS, potrivit Rador Radio Romania. "Exista un plan, un plan clar, nu va pot spune detaliile, nu am dreptul sa o fac. Acest plan este asociat cu o schimbare de conducere,…

- Dupa modul in care unele guverne procedeaza, nu ai crede niciodata ca traim intr-o lume in care comerțul transfrontalier se masoara din ce in ce mai mult in trilioane de gigabytes și nu in tone de cereale. Ce se va intampla saptamana viitoare la reuniunea ministeriala a Organizației Mondiale a Comerțului,…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni la Palatul Victoria cu Marcus Jadotte, vicepreședintele Google, responsabil de afaceri guvernamentale. „Discuții fructuoase la Palatul Victoria cu conducerea Google cu privire la viitoarele investiții in infrastructura digitala, inovare și proiecte de cercetare…

- Din 18 octombrie 2023 au fost inregistrate 146 de victime americane - majoritatea fiind considerate raniri fara gravitate - in atacurile in curs de desfașurare ale gruparilor susținute de Iran in Irak, Siria și Iordania, potrivit unui purtator de cuvant al Pentagonului, informeaza Rador Radio Romania."Dintre…

- Trimisul SUA pentru Orientul Mijlociu se afla la Cairo, pentru discutii referitoare la noi acorduri in Gaza, informeaza Rador Radio Romania.Casa Alba a transmis ca trimisul american pentru Orientul Mijlociu, Brett McGurk, se afla la Cairo, pentru discutii care au ca obiectiv obtinerea unei noi incetari…

- Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, anunța ca Piata Constitutiei va fi blocata, deși nu s-au strans protestatari la manifestație, potrivit Rador Radio Romania.Si luni, agricultorii si transportatorii au iesit in strada la Craiova si Constanta, cerand blocarea importurilor ucrainene si alte masuri…

- Guvernul Romaniei le-a transmis reprezentanților transportatorilor și fermierilor protestatari un calendar de discuții cu miniștrii și reprezentanții unor instituții publice.In continuarea dialogului cu transportatorii și fermierii care protesteaza pe Centura Capitalei și in țara, Guvernul Romaniei…

- Termenii, evaluarea si calendarul rundei de finantare nu au fost inca finalizate si inca se pot schimba, se arata in articol. OpenAI a purtat, de asemenea, discutii pentru a strange fonduri pentru o noua companie in domeniul cipurilor, cu G42, firma cu sediul in Abu Dhabi. Nu este clar daca cele doua…