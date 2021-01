Medicul de la Spitalul Radauți, amendat de DSP Suceava la cererea ministrului Sanatații, acuza DSP de lașitate și explica de ce a fost nevoit sa arunce dorele de vaccin ramase la sfarșitul zilei, dupa ce oamenii programați nu s-au prezentat la orele fixate. Dr. Andrei Manta, directorul centrului medical din Radauți, a explicat, in emisiunea […] The post Directorul centrului de vaccinare Radauți contesta amenda DSP: Am aruncat vaccinul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .