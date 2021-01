Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a cerut demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, printr-o postare pe Facebook, in care l-a acuzat pe acesta ca "decredibilizeaza campania de vaccinare prin minciuni penibile".

- Prima persoana din Romania care a fost vaccinata impotriva COVID-19 este o asistenta medicala de la Institutul National de Boli Infectioase ‘Matei Bals’ din Bucuresti. Mihaela Anghel este asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, la data de 27 februarie a acestui an, a preluat…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, l-a dat afara pe managerul Spitalului Filantropia, Dan Ștefan Simpalean. Edilul a declarat ca demiterea s-a facut in baza unor nereguli semnalate de Curtea de Conturi și Corpul de Control al primarului. Nicușor Dan a postat pe Facebook un mesaj in care anunța…

- Dan Ștefan Simpalean nu mai este manager interimar al Spitalului Filantropia București, a decis primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Edilul invoca rapoartele și analizele Curții de Conturi și Corpului de Control al Primarului in care sunt semnalate „diverse nereguli la acest spital”. „Azi…

- Dan Ștefan Simpalean nu mai este manager interimar al Spitalului Filantropia București, a decis primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Edilul invoca rapoartele și analizele Curții de Conturi și Corpului de Control al Primarului in care sunt semnalate „diverse nereguli la acest spital”, potrivit…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan a aunțat, joi, pe Facebook, ca l-a demis pe managerul Spitalului Filantropia din București, Dan Ștefan Simpalean. Azi, am decis incetarea atribuțiilor de manager al Spitalului Filantropia București ale domnului Simpalean Dan Ștefan. Nicușor Dan, primarul general…

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, impus politic ca vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi a Romaniei a implinit ieri 60 de ani. Colegii de la Curtea de Conturi s-au pregatit sa-l felicite și sa ii ureze de sanatate și viața lunga. Dar, surpriza! Badalau nici nu a…

- COVID-19 mai rapune un politician! Este vorba despre Vasile Gherasim, fost primar al Sectorului 1, in mandatul 2000-20004, iar apoi ajuns consilier de conturi in cadrul Curții de Conturi a Romaniei. Gherasim, in varsta de 70 de ani, a fost parlamentar și consilier al fostului primar general al Bucureștiului,…