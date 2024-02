Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, este intr-un razboi deschis cu Gabriela Firea, cea care solicita cu insistența sa fie anunțata drept candidatul PSD la Primaria Capitalei.In ultimele zile, Firea a acordat mai multe interviuri in care a cerut sa se anunțe oficial candidatura ei la Primaria Capitalei.…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca in cazul in care partidul nu o va desemna candidat la Primaria Capitalei va sustine "cu toata onestitatea si sinceritatea" un alt coleg, fie ca este Robert Negoita, Daniel Baluta sau Cristian Popescu Piedone, daca vreunul dintre acestia va candida,…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat miercuri ca in cazul in care partidul nu o va desemna candidat la Primaria Capitalei va sustine "cu toata onestitatea si sinceritatea" un alt coleg, fie ca este Robert Negoita, Daniel Baluta sau Cristian Popescu Piedone, daca vreunul dintre acestia va candida."Daca…

- "Cu privire la domnul președinte Ciolacu de a candida la Primaria Capitalei, in primul rand, domnia sa trebuie sa spuna public daca este reala sau nu informația. Mie personal mi-a transmis ca nu afost o știre corecta, dar totul este posibil", a declarat Firea. Ea a precizat ca nu știe cine a aruncat…

- La inceputul saptamanii, dupa intalnirea cu liderii PSD, și-a exprimat mascat nemulțumirea ca partdiul intarzie sa ia o decizie in privința nominalizarii ei in cursa pentru Primaria Generala a Capitalei. Fostul edil s-a plans ca este vazuta de conducerea social-democrata drept „candidatul deocamdata”,…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, a avut o intalnire cu toți reprezentanții PSD din București și anunța ca a inceput pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare. Firea este candidatul desemnat de PSD la alegerile locale și, in ciuda scandalurilor care au avut loc, o alta decizie nu a…