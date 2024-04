Dupa ce edilul PNL al Ploieștiului, Andrei Volosevici, a trecut la PSD, liberalii au recurs la o soluție oarecum surprinzatoare, propunand un candidat cu ceva grade, care in ultimii 15 ani a schimbat mai multe funcții de conducere in administrația centrala și locala. Primarul municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, a trecut de la PNL la PSD, […] The post Cine este candidatul cu grade al PNL la Primaria Ploiești, garantat de Iulian Dumitrescu appeared first on Puterea.ro .