Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de urgenta convocata, luni, de conducerea Consiliului Judetean Prahova s-a desfasurat in prezenta a numerosi primari, parlamentari, dar si a unor persoane care au mers in sala de sedinte purtand tricouri cu mesajul „Dumitrescu, baronul Lamborghini”, cu referire la presedintele ales al CJ Prahova,…

- V. Stoica Intervenția prefectului Virgiliu Nanu in ședința in care Dumitru Tudone, inlocuitorul lui Iulian Dumitrescu la conducerea Consiliului Județean Prahova, pregatise un proiect de ”mituire” a primarilor liberali care au semnat scrisoarea de susținere a candidaturii lui Dumitrescu pentru președinția…

- ”Deja am facut demersurile necesare pentru a aplica legea, astfel incat sa pot sa candidez fara niciun fel de problema. Deci demersurile sunt facute, probabil saptamana viitoare sau in maxim doua saptamani o sa inceteze mandatul meu de prefect al judetului Prahova”, a anuntat, joi, intr-o conferinta…

- Prefectul Virgiliu Nanu i-a cerut acestuia, public, sa-si dea demisia din functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova N. Dumitrescu Pe langa problemele deja cunoscute pe care le are Iulian Dumitrescu, din cauza carora acesta nu poate sa-și exercite funcția de președinte al Consiliului Județean…

- V. S. Cu șase voturi ”pentru” și 13 abțineri, proiectul de hotarare inițiat de primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, prin care se propunea reintoarcerea in patrimoniul municipiului a terenurilor transferate Consiliului Județean Prahova in anul 2021, in vederea construirii unui complex medical, a…

- V. S. Primaria Municipiului Ploiești a anunțat, ieri, printr-un comunicat de presa, ca Guvernul Romaniei a alocat Ploieștiului 53 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, necesare activitații curente și finalizarii unor obiective de investiții. Primarul…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, vizat joi de perchezitii DNA, ocupa funcția de prim-vicepresedinte al PNL, cu influența mare in partid. In cea mai recenta declaratie de avere sunt precizate imprumuturi consistente catre PNL si catre persoane fizice, dar și datorii, scrie…