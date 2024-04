Stiri pe aceeasi tema

- Virgiliu Nanu, presedintele PSD Prahova și prefectul județului, ii face concurența lui Iulian Dumitrescu , acuzat de coruptie si aflat sub control judiciar, la presedintia Consiliului Judetean Prahova. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a anuntat ca a facut demersurile necesare incetarii mandatului…

- Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, presedinte al PSD Prahova, a anuntat ca a facut demersurile necesare incetarii mandatului sau de prefect, pentru a candida la presedintia Consiliului Judetean Prahova, functie pentru care PNL Prahova a anuntat ca il sustine pe Iulian Dumitrescu, acuzat de…

- Ciuca o scalda cu privire la baronul de Prahova.Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, intrebat in legatura cu candidatura lui Iulian Dumitrescu la presedintia Consiliului Judetean Prahova, ca nu a fost luata o decizie privind candidatii la acest judet, mentionand…

- V. S. Deși se afla in vizorul Direcției Naționale Anticorupție și este inca sub control judiciar instituit de catre anchetatori, se pare ca Iulian Dumitrescu, fost șef al filialei prahovene a PNL, dar și președinte suspendat al Consiliului Județean Prahova, ar vrea sa candideze pentru un nou mandat…

- Prefectul Virgiliu Nanu i-a cerut acestuia, public, sa-si dea demisia din functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova N. Dumitrescu Pe langa problemele deja cunoscute pe care le are Iulian Dumitrescu, din cauza carora acesta nu poate sa-și exercite funcția de președinte al Consiliului Județean…

- V. S. Cu șase voturi ”pentru” și 13 abțineri, proiectul de hotarare inițiat de primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, prin care se propunea reintoarcerea in patrimoniul municipiului a terenurilor transferate Consiliului Județean Prahova in anul 2021, in vederea construirii unui complex medical, a…

- Iulian Dumitrescu nu este singurul președinte al Consiliului Județean Prahova din ultimii 30 de ani care s-a ales cu un dosar de corupție. Florin Serghei Anghel, care a fost președinte al instituției intre 2004 și 2008 și Mircea Cosma, care a avut trei mandate la conducere, au avut și ei probleme penale.Florin…

- V. Stoica Ploiești, 24 ianuarie 2024. S-au implinit 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane și, la Ploiești și in alte localitați prahovene, au avut loc manifestari dedicate acestei importante zile din istoria poporului roman. In acest an, comparativ cu anii trecuți, a fost foarte frig și zapada…