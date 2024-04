Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de urgenta convocata, luni, de conducerea Consiliului Judetean Prahova s-a desfasurat in prezenta a numerosi primari, parlamentari, dar si a unor persoane care au mers in sala de sedinte purtand tricouri cu mesajul „Dumitrescu, baronul Lamborghini”, cu referire la presedintele ales al CJ Prahova,…

- Virgiliu Nanu, presedintele PSD Prahova și prefectul județului, ii face concurența lui Iulian Dumitrescu , acuzat de coruptie si aflat sub control judiciar, la presedintia Consiliului Judetean Prahova. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a anuntat ca a facut demersurile necesare incetarii mandatului…

- Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, presedinte al PSD Prahova, a anuntat ca a facut demersurile necesare incetarii mandatului sau de prefect, pentru a candida la presedintia Consiliului Judetean Prahova, functie pentru care PNL Prahova a anuntat ca il sustine pe Iulian Dumitrescu, acuzat de…

- Joi, 29 februarie, este programata o sedinta ordinara a Consiliului Județean Prahova. Aceasta va incepe la ora 15,30, iar ordinea de zi o gasiti in randurile de mai jos: 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de indata a Consiliului Județean Prahova din data de 17 ianuarie 2024. 2.…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din OUG nr. 57 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 19.02.2024,…

- Administrația locala a comunei Urecheni are in derulare mai multe investiții. Cele mai ambițioase proiecte aprobate spre finanțare se refera la aducerea gazului metan și a canalizarii in toata comuna, investiții pe care locuitorii le așteapta de mult timp. Proiectul pentru inființarea sistemului de…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu anticipeaza „sfarșitul liberal” dupa scandalul rasunator de corupție care il are in prim-plan pe șeful Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, un politician care traia ca un nabab.

- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: -prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare,…