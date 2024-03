V.S. Un protest la care au participat peste 100 de persoane a avut loc, marți seara, in fața sediului Consiliul Județean Prahova, impotriva lui Iulian Dumitrescu, președintele suspendat al CJ, care in prezent este cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru fapte de natura penala. Oamenii s-au aratat revoltați de faptul ca liberalii il susțin in continuare pe Dumitrescu pentru candidatura la funcția de șef al administrației județene, in ciuda faptului ca atat acesta, cat și apropiați ai sai, au intrat in vizorul procurorilor anticorupție pentru luare de mita, fals in declarații…