Dinamo contiună seria neagră - Victorie clară pentru Sepsi Sfântu Gheorghe Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a XIV-a a Ligii 1. Invingatorii au marcat prin Stefanescu ’14, ’22, Mitrea ‘72 si Fofana ’86. Pentru dinamovisti a inscris Torje ’39. In minutul 56, un gol al lui Luckassen a fost anulat pentru ofsaid. Sepsi: Began – Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Stefanescu (Golofca ’80) – Gonzalez (Fofana ‘80), Paun, Dumitrescu – Ashkovski (Barbut ’74), Luckassen (Chunchukov ’74), Achahbar (Damascan ’64). Antrenor: Cristiano Bergodi Dinamo: Iliev – Sorescu,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

