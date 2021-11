Stiri pe aceeasi tema

- BRomania este mereu in centrul atenției și acest lucru s-a intamplat și de aceasta data pentru ca paparazzii Spynews nu l-au scapat nicio secunda din ochi pe celebrul vlogger, surprinzandu-l exact momentul in care comediantul a dat uitarii bunelor maniere, chiar in public. Ei bine, cu siguranța BRomania…

- S-au scris foarte multe articole de-a lungul timpului despre viata fostului premier Florin Citu. Cu toate astea, putine informatii se stiu despre familia președintelui PNL. Paparazzii spynews.ro sunt pe faza, ca de obicei, si au surprins exclusivitatea momentului. Prima si singura imagine cu Florin…

- Bianca Dragușanu este un model la capitolul pieton și ”parințeala”. Vedeta, la ieșirea dintr-un restaurant de lux din nordul Capitalei, le-a dat o lecție de circulație tuturor celor din zona. Iar acum noi va aratam și voua cele mai graitoare imagini surprinse de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro,…

- Diana Dumitrescu și-a lasat copilul acasa și a petrecut o seara cat se poate de romantica alaturi de soțul ei. Actrița și Alin Boroi au petrecut bine la un restaurant de lux din Capitala, iar imaginile surprinse de paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, vorbesc…

- Mai multe strazi principale din Chișinau vor avea benzi dedicate exclusiv transportului public. Acestea urmeaza sa faca legătura intre sectoarele Capitalei. Specialiștii lucreaza acum la schițele proiectului.

- Așa tata, așa fiu! Este sintagma care se potrivește cel mai bine lui Marius Șumudica și fiului sau, Marius Șumudica Junior. Tanarul a fost surprins in una din cele mai luxoase zone ale Capitalei. Marius Ștefan a ieșit la plimbare pe strazile Capitalei, insa nu oricum, ci la volanul noului sau bolid…

- Panica pe strazile capitalei Letoniei in timpul unor exercitii militare. Localnicii s-au speriat si au inceput sa alerge in toate partile in momentul in care un grup de soldati a inceput sa traga focuri de arma.

- Steliano Filip a divorțat de mama copilului sau, Bianca Marina, așa ca este pregatit sa ia viața de la capat. Jucatorul de la Dinamo a avut o apariție spectaculoasa pe strazile Capitalei, iar paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pas cu pas. Ei bine, celebrul…