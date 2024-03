Stiri pe aceeasi tema

- Coman, ochi și urechi atunci cand vine vorba de soția lui! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar unul dintre foștii mari jucatori ai fotbalului romanesc și, totodata, fostul conducator de la echipa de fotbal AFC Hermannstadt.…

- Una este Bianca Dragușanu! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat cunoscuta vedeta din showbiz-ul romanesc, iubita lui Gabi Badalau. Iata ipostaza in care a fost vazut, de aceasta data, diva de catre paparazzii…

- In etapa a XXI a, penultima din sezonul regular al Diviziei A1, echipa masculine de volei CSM Constanta a jucat in Giulesti, cu Rapid Bucuresti. Echipa de pe litoral, antrenata de Cristian Imhoff si Razvan Parpala, a cedat, scor 0 3, pe seturi 29 31, 16 25, 21 25, dupa o ora si 24 de minute de joc.Pentru…

- In ochii partenerului sau, este cea mai frumoasa femeie din Romania. Cert este ca ținutele sale fac furori in randul internauților și nu numai! Sotia unui fotbalist roman atrage toate privirile la facultate. Superba blonda este o apariție spectaculoasa. „Cand Lena iese pe strada, e deranj mare de tot”…

- Andreea Raicu atrage toate privirile chiar și atunci cand nu este machiata! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat fosta prezentatoare TV de la noi. De aceasta data, camerele de filmat au surprins-o pe indragita…

- Se vede ca toata viața ei a fost sportiva de performanța. Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Camelia Potec. Iata ipostaza in care a fost surprinsa, de aceasta data, fosta inotatoare de performanța de catre paparazzii SpyNews.ro,…

- Mihaela Buzarnescu este o apariție incantatoare și unde iși face ea prezența nu are cum sa nu fie recunoscuta. Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar jucatoarea de tenis de la noi. Iata ipostaza in care a fost surprinsa, de…