- Cotidianul Zi de Zi va prezinta o ierarhie a celor mai profitabile societați comerciale din județul Mureș care desfașoara, potrivit codului CAEN, activitați de "fabricarea jocurilor și jucariilor". Ierarhia este realizata cu sprijinul www.listafirme.ro, principalul portal care furnizeaza date despre…

- La sfarșitul lunii noiembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca MUREȘ erau inregistrați 6089 șomeri, din care 2858 femei, rata șomajului fiind de 2,93 %. Comparativ cu luna precedenta, acest indicator a inregistrat o scadere cu 0,08 pp. Din totalul de 6089 persoane inregistrate…

- Printr-o investitie de 24 de miliarde de forinti (63 de milioane de euro), compania germana ZF care este furnizoare pentru industria auto va crea peste 300 de noi locuri de munca in Kecskemet si Debrecen, a anuntat ministrul ungar de externe si al comertului exterior, Peter Szijjarto, vineri, la Budapesta.…

- Numarul somerilor inregistrati oficial in evidentele Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Mures a scazut din 2023 pana azi cu 61,6%, arata datele unei analize facute la nivel national de ziarul Ring. Astfel, in anul 2003 in scriptele AJOFM Mures figurau 14.978 de persoane aflate in…

- "Legea 2 Mai" a fost adoptata in Senat, a anunțat luni, 20 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, Mara Toganel, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal (PNL) Mureș. In aceeași postare, Mara Toganel precizeaza ca "producția și traficul de droguri raman cea mai mare afacere criminala din UE",…

- Romania va continua dialogul cu autoritatile israeliene si cele egiptene pentru evacuarea celorlalti cetateni romani si membrii lor de familie aflati in Fasia Gaza, in functie de evolutiile din teren si de acordul partilor implicate, anunta Ministerul de Externe. O echipa consulara ramane disponibila…

- Pompierii Punctului de Lucru Deda sunt solicitați sa intervina in aceste momente, la un accident rutier produs intre localitațile Deda și Pietriș. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de stingere, doua ambulanțe SMURD și un echipaj medical SAJ, care au constatat faptul ca accidentul rutier s-a…