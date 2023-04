Descoperiri fascinante în locuri încărcate de istorie din vestul țării FOTO Vestigiile județului Hunedoara, care marcheaza istoria acestei regiuni, impresioneaza vizitatorii nu doar prin unicitatea lor, ci și prin multe taine nu demult ieșite la iveala, unele așteptand inca sa fie descoperite. Cariera de piatra care pastreaza urme ale dacilor Arheologii care studiaza epoca dacica au ajuns la concluzia ca din cariera istorica de piatra de […] Articolul Descoperiri fascinante in locuri incarcate de istorie din vestul țarii FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Cariera antica de la Magura Calanului din Hunedoara a furnizat o mare parte din blocurile de piatra folosite la construcția cetaților dacice din Munții Șureanu. Arheologii au facut aici cateva descoperiri uimitoare.

