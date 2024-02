Cabană făcută scrum în vestul ţării. Care a fost cauza incendiului O cabana din localitatea Visca, judetul Hunedoara, a ars complet in aceasta seara. Pompierii au intervenit de urgenta si dupa trei ore de lupte cu flacarile au reusit sa stinga focul. Din fericire nu sunt victime. „Pompierii Secției Ilia au fost solicitați in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabana […] Articolul Cabana facuta scrum in vestul tarii. Care a fost cauza incendiului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

