Descoperire macabră sub o grădiniță din centrul Capitalei Mai multe fragmente umane au fost descoperite, vineri, in timpul unor sapaturi pentru lucrari de reparații in cadrul unei gradinițe de pe strada Popa Nan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit poliției, fragmente de schelete umane au fost gasite de muncitorii care se aflau pe șantier la acel moment. Aceștia au apelat imediat numarul de […] The post Descoperire macabra sub o gradinița din centrul Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, dintre care una in stare grava, dupa ce doua cladiri din centrul orasului Bordeaux (sud-vestul Frantei) s-au prabusit duminica seara din cauze inca necunoscute, au anuntat pompierii si primaria orasului, informeaza France Presse, citat de Agerspres. Pompierii au fost chemati…

- Pentru trei mici, doua chifle și o apa plata, bucureștenii au venit cu noaptea in cap la Centrul de vaccinare din Piața Obor. Nici nu se ridicase cortul, ca oamenii incepusera sa se așeze la rand. Dintre toate bonusurile oferite pentru a atrage oamenii sa se vaccineze anti Covid 19, acesta pare sa aiba…

- Un carambol in care au fost implicate trei mașini a avut loc duminica dupa-amiaza in centrul Capitalei, in zona Eroilor. Din primele informații, trei mașini sunt implicate. Patru persoane au ajuns la spital. The post Accident grav in centrul Capitalei: trei mașini implicate, patru raniți appeared first…

- Aproximativ 300 de oameni au ieșit, sambata, in strada in prima zi de relaxare. Pentru protestatarii din centrul Capitalei, masurile adoptate incepand cu data de 15 nu sunt suficiente și duc la discriminare. Protestatarii s-au strans in Piața Universitații și au plecat in marș spre Ministerul de Interne,…

- Scandalul politic dintre USR PLUS București, care a picat bugetul primariei Capitalei, a ajuns la faza pe bancuri. Dragoș Pislaru, europarlamentar USR PLUS, susține ca tot circul politic la care asistam, in timp ce așteptam investițiile promise in București, a fost generat de primarul general Nicușor…

- Roxana Wring, fostul lider al USR București, critica, intr-o postare pe rețelele de socializare, atitudinea colegilor din USR PLUS, care au trantit azi bugetul Capitalei, suparați pe Nicușor Dan ca nu vrea sa ii dea viceprimarului lor toate drepturile de semnatura pe spitalele Capitalei. ”Sunt absolut…

- Instanța a decis masura arestarii preventive pentru 30 de zile in cazul a 14 persoane implicate in violențele de la protestul de luni noapte, din centrul Capitalei. Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului Judecatoriei Sectorului 3, Catalina Santion, 19 persoane au fost reținute pentru violențele…

- Sute de romani nemulțumiți de noile restricții au reluat, in mai multe orașe din țara, protestele incepute duminica. In București, un participant la protestul anti-restrictii, in desfasurare luni dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Universitatii, a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba, pentru a…