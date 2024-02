Stiri pe aceeasi tema

- Reconstructia in dimensiuni reale a statuii colosale a imparatului Constantin I a fost prezentata marti, in gradina Vilei Caffarelli din Roma. Cunoscuta si drept „colosul lui Constantin”, a fost prezentata pentru prima data la Milano, in 2022. Statuia, inalta de circa 13 metri, a fost realizata de ONG-ul…

- Boris Becker a incheiat colaborarea cu Holger Rune! Fostul mare campion german a anuntat ca nu il va mai antrena pe tanarul de 20 de ani si locul 7 in clasamentul ATP. Decizia este surprinzatoare, deoarece Becker si Rune au inceput colaborarea de curand, in octombrie 2023. Danezul l-a ales pe Becker…

- Naomi Campbell a revenit pe podium la varsta de 53 de ani. Cum a defilat la Saptamana Modei de la Paris VIDEO Continue reading Naomi Campbell a revenit pe podium la varsta de 53 de ani. Cum a defilat la Saptamana Modei de la Paris VIDEO at Tabu.

- Politia Guardia di Finanza (GdF) din Ancona, un oras-port de pe coasta de est a Adriaticii Italiei, a declarat ca a confiscat bunuri in valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, masini de lux si imobile. De asemenea, politistii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea…

- Ministerul Afacerilor Externe, MAE, a emis o atenționare de calatorie pentru Italia. Miercuri va avea loc o greva la nivel național in sectorul transportului public local. Potrivit MAE, sunt posibile perturbari majore in circulația mijloacelor de transport public. MAE precizeaza ca cetațenii romani…

- In acest top, Bucureștiul apare pe locul 8, cu o medie de 27 de minute și 40 de secunde pentru fiecare 10 kilometri.In plus, comparativ cu anul 2022, șoferii au mai adaugat 20 de secunde petrecute in trafic. Podiumul rușinii este ocupat de Londra, unde șoferii trebuie sa indure cel puțin 40 de minute…

- CSU Suceava a incheiat anul competițional 2023 cu o victorie dramatica, scor 29-27 (11-13), obținuta la finele saptamanii trecute, pe terenul celor de la CSM Bacau, in prima etapa din returul Ligii Naționale la handbal masculin. Condusa pe aproape intreg parcursul meciului, la un moment dat chiar la…