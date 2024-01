Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Consiliului Uniunii Europene din 30 decembrie 2023 privind aderarea parțiala a Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE. Potrivit documentului, incepand cu 31 martie 2024, controalele asupra persoanelor la frontierele aeriene și maritime interne cu…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos afirma, in replica la publicarea deciziei admiterii partiale in spatiul Schengen, ca demnitatea Romaniei nu era obiect de negociere si ca „suntem tratati ca cetateni de mana a doua pentru ca aceasta este calitatea politicienilor nostri” din Consiliul UE, relateaza Agerpres.…

- Pe fondul relatarile de la București privind un acord pentru aderarea Romaniei și Bulgariei pe cale maritima și aeriana, Executivul de la Viena ezita sa ofere informații concludente in acest sens in presa de la Viena.

- Pagina premierului Marcel Ciolacu a fost luata cu asalt de mii de inimioare trimise de catre fanii sai din Bangladesh, Maroc, Libia sau Tunis la postarea in care anunța ca Romania va intra in Schengen cu frontiera aeriana. Postarea sa are peste 5.300 de like-uri, din care aproape 800 sunt hohote de…

- Reprezentantii celei mai mari organizatii a transportatorilor de marfuri din vestul tarii considera ca acordul privind aderarea Romaniei la Schengen doar aerian si maritim este „praf in ochi” si cer Guvernului sa isi intensifice actiunile pentru a obtine si aderarea cu frontierele terestre tot in 2024,…

- Bulgaria has categorically rejected the request to accept more migrants on its territory in exchange for Austria lifting its veto on Schengen accession, Prime Minister Nikolai Denkov announced on Tuesday, according to Euractiv. News broke out over the weekend that Austria is reportedly proposing to ‘partially’…

- Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a declarat, joi, la Chișinau ca regreta decizia Austriei de a bloca aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, potrivit TV8. El „spera” ca decizia Guvernului federal la o urmatoare solicitare „sa fie revizuita”. Declarațiile au fost facute in…

- Karl Nehammer a reconfirmat poziția Austriei, care se impotrivește intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen inca de anul trecut. El a declarat marți, la Viena, ca extinderea Schengen este in prezent „de neconceput” pentru țara sa, transmite agenția de presa bulgara bta. Intr-o declarație data jurnaliștilor,…