Stiri pe aceeasi tema

- Telenovela „cartierul chinezesc“ de care craiovenii au parte inca din anul 2013 va continua. Doar regizorul se schimba. Soarta ansamblului de locuinte de pe strada Caracal din municipiul Craiova depinde acum de Ministerul Apararii Nationale (MApN). El este cel care va scrie noul scenariu, iar de regie…

- OUG privind prelungirea mandatelor sefilor de la TVR si Radio Romania rezolva doar temporar problemele acestor institutii. Pana pe 30 septembrie ar trebui sa fie votate noile conduceri, adica inclusiv consiliile de administratie, demers greu de realizat, sustin surse din Coalitie pentru „Adevarul”,…

- Doi soți au decis sa cumpere o casa, dar nu au facut o inspecție amanunțita a acesteia inainte. Nu mica a fost surpriza noilor proprietari atunci cand au descoperit ce „secret” se ascunde in locuința.

- Dupa ce in anul 1993, cavoul familiei Lahovary de la Cimitirul Bellu a fost devastat, bustul Generalului Iacob Lahovary a fost furat. De atunci i s-a pierdut urma. Apoi, in 2008, langa blazonul familiei boierești, au aparut doua cruci pentru bunicul și matușa fostului primar al Sectorului 5 din București,…

- Social democrații ”someaza Guvernul sa comunice public adevarul despre amanarea depunerii PNRR”. Și asta in condițiile in care ”guvernul Cițu a cerut oficial o noua amanare a depunerii PNRR, inca din 15 iunie”.

- In Faleza Nord, pe strada Maior Sofran din Constanta, la numarul 18, se ridica o vila cu trei patru etaje pentru locuinte colective. Terenul are in spate o poveste in care se regasesc oameni de afaceri, avocati, testamente, dar si martori intr un proces ai unor fosti angajati ai Primariei Constanta,…

- Politistii doljeni au intervenit duminica seara, intr-un apartament din Craiova, in care un barbat isi tinea inchise sotia si soacra. Oamenii legii au intrat in apartament pe fereastra, folosindu-se de o scara, si l-au imobilizat pe barbat, scrie News.ro.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de…