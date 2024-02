Stiri pe aceeasi tema

- Este scandalul momentului in showbiz-ul romanesc, dupa ce Florin Salam a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel. Iata primele imagini cu manelistul și Roxana Dobre, dupa acuzațiile aduse!…

- Chiar daca a intrat in casa Mireasa pentru a-și gasi jumatatea, și-a cunoscut iubitul in afara competiției. O fosta concurenta a fost ceruta in casatorie de curand, in vacanța din Paris. Primele imagini cu cei doi, dupa ce s-au logodit.

- Andreea Mantea, in varsta de 37 de ani, a publicat primele imagini din casa cu etaj pe care a construit-o in urma cu ceva timp. Vedeta și fiul ei, in varsta de 8 ani, locuiesc acum intr-o casa cu etaj pe care prezentatoarea TV a mobilat-o și utilat-o dupa bunul plac.Casa Andreei Mantea are un living…

- Primele imagini cu Transapuseana, mult asteptatul drum peste Muntii Motilor! Lotul 1 al Drumului Județan DJ 107, Aiud - Bucium sau Transapuseana este aproape finalizat. Pe data de 15 decembrie va avea loc recepția pe cei 43 de kilometri.Drumul județean DJ 107I, devenit cunoscut ca și „Transalpina de…

- Andra Volos și Lele traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor. Cei doi au devenit parinți, iar sentimentul de mama o copleștește pe vedeta. De curand au postat primele imagini cu micuța lor, dupa care sunt topiți! Iata cum se simte Andra Volos, la doua zile dupa ce a nascut.

- Au aparut noi informații in cazul crimei lui Adrian Kreiner! Au ieșit la iveala primele imagini cu apartamentul in care au stat asasinii milionarului din Sibiu care a fost omorat in propria casa. Iata cum arata locuința in care au stat criminalii milionarului din Sibiu!

- Primele imagini cu prinderea atacatorului milionarului din Sibiu / VideoSTIRIPESURSE.RO va prezinta primele imagini cu capturarea unuia dintre atacatorii milionarului din Sibiu, Adrian Kreiner, care a murit la spital. El a fost prins de polițiști, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj.…