- O ancheta de presa a scos la iveala o situație de-a dreptul sfidatoare – mai ales la adresa tinerilor bacauani, care așteapta „la rand” sa primeasca o locuința sociala. O angajata a Primariei, membra USR, sta „pe ochi frumoși” intr-o locuința de serviciu a instituției, din buricul targului, deși are…

- Procurorii DNA au descins la Primaria Bacau de unde au ridicat mai multe documente care au legatura cu o angajata a instituției care a ocupat ilegal un apartament de serviciu. Potrivit unor informații pe surse, Serviciul Teritorial Bacau al DNA a descins astazi la sediul Primariei Bacau. Procurorii…

- In timp ce sute de tineri așteapta o locuința sociala, o membra USR, angajata in Primaria Bacau, a ajuns sa locuiasca „pe ochi frumoși” intr-un apartament de lux din buricul targului, ce aparține municipiului. Asta deși are domiciliul in Bacau. Cea in cauza a recunoscut ca nu a primit „oficial” apartamentul,…

- Un controversat fost șef din poliție a luat decizia de a se inscrie in AUR. Este vorba, mai exact, de fostul comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, Viorel Caragea. Lumea politica nu este un domeniu strain pentru Viorel Caragea. Fostul șef din poliție mai facut parte din USR, timp…

- Un barbat in varsta de 87 de ani a decedat, marti, in urma unui incendiu izbucnit la o locuinta din satul Cosca, comuna Ivanesti, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, potrivit AGERPRES."La primul apel s-a anuntat faptul ca un barbat de 87 ani a fost surprins…

- Indicii de preț ai producatorilor de construcții pentru locuințe noi in UE au crescut in perioada 2010-2022, dar mai ales din 2021 pana in 2022. Creșterea pe toata perioada a fost de 40%. Dintre statele membre, cele mai mari creșteri au fost observate in Ungaria (+124%), Bulgaria (+103%) și Romania…

- Casa Albastra a intrat in renovare, pentru a putea primi birourile Primariei Bacau. Activitatea municipalitații se va muta din actualul sediu, deoarece actualul imobil este cu risc seismic, insa va plati o suma imensa de bani drept chirie. Mutarea birourilor din actuala cladire a Primariei și a sediilor…

- Primarul Stanciu-Viziteu a propus mutarea sediului Primariei Bacau in cladirea SIF, avand in vedere ca actualul sediu este o cladire cu risc seismic ridicat. Consiliul Local i-a aprobat de altfel demersul. Pe langa aceasta, edilul a insistat sa mute in „cladirea albastra” și alte instituții subordonate,…