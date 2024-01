Inflația, partizanatul politic și pandemia i-au facut pe americani sa fie mai suparați decat sugereaza cifrele ca ar trebui sa se simta. Expresia „The vibes are off” nu apare de obicei in analize economice riguroase, dar a aparut din ce in ce mai des in discuțiile serioase despre americani in ultimul an. Dintr-o serie de date dure, exista motive sa credem ca oamenii ar trebui sa fie destul de mulțumiți de starea economiei : inflația s-a redus semnificativ, prețurile la petrol sunt in scadere, locurile de munca sunt abundente, veniturile cresc, iar bursa de valori este puternica, scrie Te Economist.…