Avantajul lui Trump asupra lui Biden poate fi mai mic decât pare Daca se iau in considerare doar sondajele naționale de cea mai inalta calitate, avantajul republicanului Trump se topește. Daca Statele Unite ar ține alegerile prezidențiale maine, Donald Trump ar alege perdele pentru Biroul Oval. Media sondajelor realizate de The Economist il plaseaza in fața lui Joe Biden cu 2,3 puncte la nivel național. Și in cele șase state oscilante așteptate sa decida alegerile – Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania și Wisconsin – el conduce cu o medie de 3,8 puncte. Piețele de pariere il prezinta pe Trump drept favorit clar. Niciodata in cele doua campanii anterioare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

