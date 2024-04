Statul Arizona îi inculpă pe colaboratorii lui Trump Statul american Arizona a inculpat 18 persoane in cadrul tentativei de a rasturna rezultatele alegerilor prezidentiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump, a declarat miercuri procurorul general al statului, noteaza AFP. Printre persoanele inculpate, media americane il citeaza pe Rudy Giuliani, fostul avocat personal al fostului presedinte Donald Trump. Acuzatiile se refera la un complot vizand atribuirea de mari electori – dintre care un anumit numar permit alegerea unui nou presedinte la fiecare patru ani – lui Donald Trump in acest stat castigat la limita de Joe Biden in 2020. Procurorul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

