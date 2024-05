Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii italian, Guido Crosetto, considera ca declaratiile presedintelui francez, Emmanuel Macron, despre posibilitatea trimiterii de trupe in Ucraina, sporesc tensiunile, intr-un interviu publicat sambata de ziarul Corriere della Sera, citat de EFE.

- Presedintele chinez Xi Jinping este asteptat saptamana viitoare in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani, exceptand vizita efectuata anul trecut la Moscova. Este un turneu diplomatic care ar putea scoate in evidenta disensiunile europene in ceea ce priveste comertul cu Beijingul si modul in…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, aflat joi in Franta, s-a aratat ingrijorat de ultimele declaratii ale presedintelui Emmanuel Macron, pe care le-a calificat drept „amenintatoare”, dupa ce seful statului francez si-a reiterat punctul de vedere, intr-un interviu pentru The Economist, ca trimiterea…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, aflat joi in Franta, s-a aratat ingrijorat de ultimele declaratii ale presedintelui Emmanuel Macron, pe care le-a calificat drept „amenintatoare”, dupa ce seful statului francez si-a reiterat punctul de vedere, intr-un interviu pentru The Economist, ca trimiterea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron declara joi pentru The Economist ca o trimitere de trupe la sol in Ucraina nu este exclusa, daca Moscova ”va strapunge liniile frontului”, iar Kievul cere acest lucru, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron declara joi in The Economist ca o trimitere de trupe la sol in Ucraina nu este exclusa, daca Moscova ”va strapunge liniile frontului”, iar Kievul cere acest lucru, relateaza AFP, informeaza News.ro.

- Nu mai este in interesul Frantei sa "discute cu responsabilii rusi", a afirmat luni, 8 aprilie, șeful diplomației franceze, Stephane Sejourne, dupa recenta conversatie telefonica dintre ministrii apararii rus si francez, care s-a incheiat cu versiuni divergente, informeaza Agerpres preluand AFP."In…

- Ungaria refuza sa sprijine, la reuniunea de miercuri si joi a ministilor de externe din tarile NATO, orice propunere care ar impinge Alianta mai aproape de razboi sau ar transforma-o intr-una ofensiva, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto, transmite MTI, conform Agerpres. Afirmațiile vin…