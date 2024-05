Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin depune marți, 7 mai, juramantul de investitura pentru al cincilea mandat de președinte al Rusiei. Ceremonia va fi boicotata de SUA și majoritatea țarilor din UE. Franța se numara insa printre țarile blocului comunitar care vor avea reprezentanți la evenimentul de la Moscova, relateaza…

- Presedintele chinez Xi Jinping este asteptat saptamana viitoare in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani, exceptand vizita efectuata anul trecut la Moscova. Este un turneu diplomatic care ar putea scoate in evidenta disensiunile europene in ceea ce priveste comertul cu Beijingul si modul in…

- Un atac al Rusiei impotriva NATO s-ar incheia cu o „infrangere inevitabila” pentru Moscova, dar NATO trebuie sa-si sporeasca apararea, a declarat joi ministrul polonez de externe Radek Sikorski intr-un discurs tinut in Parlamentul de la Varșovia, relateaza Associated Press (AP), potrivit news.ro.„Nu…

- Ungaria refuza sa sprijine, la reuniunea de miercuri si joi a ministilor de externe din tarile NATO, orice propunere care ar impinge Alianta mai aproape de razboi sau ar transforma-o intr-una ofensiva, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto, transmite MTI, conform Agerpres. Afirmațiile vin…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, va merge saptamana viitoare in Franta unde se va intalni cu presedintele Emmanuel Macron pentru a discuta in special despre sprijinul acordat Ucrainei, a anuntat miercuri Departamentul de Stat de la Washington, scrie AFP. Vizita are loc in plina intensificare…

- Experimentat, bine conectat, un negociator și un comunicator priceput - acestea sunt doar cateva dintre atributele pe care cele mai importante state membre ale NATO le-au folosit pentru a-l descrie pe premierul olandez demisionar Mark Rutte, in contextul in care susțin candidatura acestuia pentru a-i…

- Aproximativ 68% dintre francezi dezaproba declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron care evoca o ”optiune” a trimiterii unor militari din Occident pe teritoriul Ucrainei, declaratii criticate aprig de clasa politica franceza, potrivit unui sondaj realizat de Odoxa-Backbone Consulting pentru…

- Moscova ameninta ca va transforma Europa intr-un camp de lupta. Reactia vine in urma declaratiilor facute de presedintele francez Emmanuel Macron, care a anuntat ca tarile NATO ar putea trimite trupe pe frontul din Ucraina. Atat NATO, cat si Statele Unite au anuntat ca sprijinul militar pentru Ucraina…