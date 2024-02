„Succesul lui Trump” primit cu bucurie la Budapesta

Intrucat relatiile dintre Ungaria si SUA au atins cel mai inalt nivel in timpul presedintiei lui Donald Trump, ”este intotdeauna o veste buna sa auzim de succesul” fostului presedinte, a declarat vineri la New York ministrul de externe ungar Peter Szijjarto. Seful diplomatiei ungare a facut aceste comentarii drept reactie la importanta victorie obtinuta joi de Trump la caucusul (adunare locala) republican de nominalizare din Nevada, care il apropie de a deveni candidatul partidului sau in alegerile pentru Casa Alba in noiembrie. Potrivit lui Peter Szijjarto, perioada 2016-2020 – cand la Casa Alba…