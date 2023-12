Stiri pe aceeasi tema

- Rujeola este o boala a copilariei, dar produce o mortalitate care variaza intre 1 si 3 la mie, a declarat ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a incurajat parintii sa isi vaccineze copii, potrivit Agerpres. „Rujeola intr-adevar este o boala a copilariei, dar ea produce o mortalitate care…

- Rujeola este o maladie cu risc extrem de mare de complicații. Si poate produce decesul, avertizeaza medicii din Romania. Reacția acestor vine in contextul in Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola, fiind inregistrate 2.000 de cazuri de rujeola in 29 de județe

- Vaccinarea impotriva rujeolei se poate face acum și la copiii care au intre 9 și 11 luni, dupa ce Ministerul Sanatații a declarat marți epidemie de pojar, informeaza Rador Radio Romania.Schema naționala de vaccinare prevede administrarea primei doze de ser ROR, care protejeaza impotriva rujeolei,…

- Ministerul Sanatații a declarat epidemie la nivel național, avand in vedere ca s-au inregistrat aproape 2.000 de cazuri de rujeola. Reprezentanții din Sanatate pornesc și o campanie de vaccinare a copiilor.

- Ministerul Sanatatii a anuntat, marti seara, ca a declarat epidemie de rujeola la nivel national, pentru a face posibila vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 9 si 11 luni, precum si recuperarea celor nevaccinati sau cu schema de vaccinare incompleta, avand in vedere cresterea ingrijoratoare…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca porcul nu trebuie interzis si nu se va interzice niciodata in Romania, iar ideea acordarii de tichete pentru achizitia de carne e o mare prostie, pentru ca incurajeaza consumul de carne de porc din strainatate. „Porcul nu trebuie sa fie interzis in gospodarie.…

- 93 de cetațeni romani au fost eliberați din Fașia Gaza și au ajuns in Romania. Aceștia descriu imagini de coșmar din Gaza, acolo unde nu exista apa, curent, mancare sau gaze și tot la 15 minute se mai lanseaza un bombardament.„M-am trezit dimineața și am vazut razboiul. Mancare nu este in Gaza, apa…

- Romanii pot dona sange pentru victimele din Israel. Cetațenii din Romania ajuta oamenii care au fost raniți in razboiul dintre Israel și Hamas. Cand și unde poți dona sange pentru cetațenii din Țara Sfanta. Iata ce a transmis Ministerul Sanatații din Romania!