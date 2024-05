Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea un viitor mai bun cand la conducere vor fi copiii de azi, cred mai mult de jumatate dintre participanții la un sondaj INSCOP, la comanda News.ro. In același timp, peste o treime dintre respondenți sunt de parere ca traficul și consumul de droguri reprezinta principala problema care poate…

- Mai mult de jumatate dintre romani considera ca Romania de maine condusa de copiii de azi va arata mai bine, in timp ce aproape 30% cred ca va arata mai rau, indica datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. 30,7% dintre cei chestionati afirma ca traficul si consumul de droguri pot influenta…

- 380 de copii și tineri instituționalizați vor fi sprijiniți sa se integreze in comunitate și sa devina adulți independenți. Voluntarii Ajungem MARI, antrenați sa vina in ajutor copiilor. Ajungem MARI, cel mai mare program educațional național in sprijinul copiilor din sistemul de protecție, va pregati…

- Detalii inedite ies la iveala despre destramarea trupei iubite de copii „Gașca Zurli”. Ionuț Varodi, cunoscut ca „Bucatarașul Lulu", a oferit pentru Click! noi informații despre desparțirea de formație și despre viitorul sau profesional.Intr-un interviu acordat publicației mai sus menționate, Ionuț…

- In municipiul Botoșani se afla un centru educațional unicat in Romania. Este vorba despre o ludoteca specializata pentru copii cu deficiențe de auz și vaz. Ludoteca beneficiaza de jocuri și materiale didactice personalizate pentru aceste deficiențe, dar și de creații originale

- Exista un oraș in Romania in care copiii au probleme de vorbire si intelegere. Totul se intampla din cauza efectelor izolarii și invațarii online. Iata despre ce zona din țara noastra este vorba, dar și ce au transmis logopezii!