De ce la zeci de km deasupra solului temperatura este mult mai mare decât la sol, dar vei îngheța rapid Știu, este contraintuitiv, dar acesta este adevarul: odata ce intri in troposfera, temperatura incepe sa creasca, dar asta nu inseamna ca nu ai ingheța rapid. Cum este posibil sa ingheți daca temperatura este ridicata? Are legatura cu noțiunile de „temperatura” și „caldura”...Sa luam doua obiecte familiare, o eprubeta subțire și o galeata, in care sa turnam pana la umplere apa calda de 90° C. Care va avea mai multa energie termica? Este simplu de intuit ca galeata, nu? Caci apa din eprubeta se va raci rapid, in urma schimbului de caldura cu mediul ambiant (atingandu-se echilibrul termic). Apa… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

- Un record absolut de caldura a fost inregistrat sambata in Quebec, cu peste 23 de grade Celsius raportate la Montreal, cu 15 grade mai mult decat temperatura medie, a anuntat Environment Canada, relateaza AFP.

- Pe masura ce vremea se va raci, confortul termic de acasa devine o preocupare pentru majoritatea romanilor, care cauta soluții alternative pentru a se incalzi fara sa fie nevoiți sa plateasca facturi astronomice in lunile reci. Cuprins: 10 trucuri pentru a avea o locuința calda Acopera podelele cu covoare…

- "Bucureștenii vor avea caldura și pe timpul zilei de la 1 noiembrie" Foto: pixabay.com Bucureștenii vor avea caldura și pe timpul zilei de la 1 noiembrie. Termoenergetica spune ca mai dureaza puțin procedurile. În plus, temperaturile diurne sunt ridicate și, deocamdata, nu este nevoie…

- Incepind cu ziua de miine, gradinițele din capitala vor fi conectate la agentul termic. Solicitat de moldpres.md, șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport din municipiul Chișinau, Andrei Pavaloi, a subliniat ca temperatura medie inregistrata in instituții este de +15..+17°C. „Gradinițele…

- „Se aud atatea zvonuri. Bietii oameni ies sa manifeste pentru necaz, saracie. Drept sa va spun, ca pastor, trebuie sa ma exprim. Aceste restrictii de la curent, de la caldura, sa stabileasca administratia ce temperatura sa ai casa este ceva care tulbura firea oamenilor. Nu este nicio logica in aceasta.…

- 300 de mii de oameni mor in fiecare an in lume din cauza caldurilor extreme, pentru ca organismul nu-si mai poate controla temperatura interioara. Cele mai grave efecte sunt produse de combinatia dintre temperatura exterioara si umiditate. Pe masura ce planeta se incalzeste si sanatatea noastra este…

- Caldura din ce in ce mai mare cu care ne confruntam in ultimii ani a crescut la cote alarmante și nivelul de stres, astfel ca acum problema nu mai este una strict fizica, ci a devenit și psihologica.