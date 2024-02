Un studiu revelator dezvăluie modul prin care temperatura aerului din centrul orașelor poate fi redusă cu până la 5 grade Temperaturile din intreaga lume sunt in creștere, iar anul 2023 a fost confirmat recent ca fiind cel mai cald de la inceputul inregistrarilor. Un nou studiu a constatat ca aducerea naturii in orașe ar putea contribui la scaderea temperaturilor in timpul valurilor de caldura, scrie newatlas.com. Daca sunteți suficient de norocoși sa locuiți in apropierea unor zone impadurite, știți ca una dintre cele mai bune modalitați de a scapa de caldura de la mijlocul zilei in timp ce va plimbați este sa va indreptați catre un copac. Daca locuiți intr-o jungla de beton, s-ar putea sa aveți mai puține opțiuni… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

