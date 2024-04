Stiri pe aceeasi tema

- Ceaiul de cardamom devine din ce in ce mai popular datorita numeroaselor sale beneficii pentru sanatate. De la detoxifierea organismului pana la imbunatațirea digestiei și pana la susținerea sanatații inimii, aceasta bautura poate fi un aliat de nadejde.

- Parinții cu copii de virsta școlara au intrat in febra inscrierii in clasa intii. In timp ce unii cauta un profesor bun, alții depun eforturi sa gaseasca o școala care sa satisfaca cerințele lor. Invitații emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV au oferit mai multe sfaturi parinților cum sa gaseasca…

- „O certitudine pe care o avem acum este acea ca vom avea alegeri europarlamentare cu alegeri locale in 9 iunie. Am ințeles din spațiul public, noi in PNL nu am discutat acest lucru, ca s-a discutat despre o devansare a prezidențialelor, insa aceasta devansare a ținut de evenimentele religioase pe care…

- Ceaiul reprezinta o parte importanta a rutinei pentru multe persoane. De asemenea, aceasta bautura, pentru unii, poate face minuni și are potențialul de a indeparta, cel puțin in perioada in care este savurat, toate necazurile. O chimista cunoscuta susține ca ceaiul ar fi mai bun daca s-ar adauga sare…

- Cele mai așteptate filme in 2024! Noul an cinematografic va fi unul bogat in premiere cinematografice, mai ales ca se adauga multe producții a caror lansare a fost blocata de greva scenariștilor. Cunoscuta platforma IMDb confirma un an cu multe lansari de producții Made in Hollywood, lista in capul…

- O recunoști pe fetița din imaginea de mai sus? Astazi este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul romanesc. Pe rețelele de socializare, blondina iși etaleaza silueta de vis și iși incanta admiratorii cu fotografii perfecte. Ați reușit sa va dați seama despre cine e vorba? O recunoști pe…

- China ar fi creat un "glonț de vis" ingrozitor, capabil sa iși schimbe direcția cu ajutorul navigației prin satelit.Muniția de groaza se supune ca ar putea atinge viteze de 5.300 km/h, susțin rapoartele, și ar fi trasa dintr-un tun. La aceste viteze, ar putea parcurge 2499 de metri pe secunda.Poate,…

- Nikita a trecut prin momente de coșmar, seara trecuta. Cunoscuta vedeta a fost implicata intr-o altercație in timp ce se plimba alaturi de un prieten prin Centrul Vechi al Capitalei. Atat ea, cat și amicul ei, un artist ce locuiește in Franța, au fost batuți cu pumnii și picioarele. Amandoi au ajuns…