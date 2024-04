Stiri pe aceeasi tema

- Ceaiul de aronia are beneficii surprinzatoare pentru sanatate. Cunoscuta și sub numele de capșuna neagra, aceasta este bogata in antioxidanți și substanțe nutritive esențiale. Puțini sunt cei care sunt conștienți de potențialul sau de a imbunatați sanatatea.

- Ceaiul Rooibos, cunoscut și sub denumirea de „ceai roșu african”, este facut din frunzele fermentate ale arbustului Aspalathus linearis, o planta originara din Africa de Sud. Descopera care sunt beneficiile ceaiului de rooibos.Ce este ceaiul rooibosConsumat in sudul Africii de secole, ceaiul rooibos…

- Ceaiul de cardamom devine din ce in ce mai popular datorita numeroaselor sale beneficii pentru sanatate. De la detoxifierea organismului pana la imbunatațirea digestiei și pana la susținerea sanatații inimii, aceasta bautura poate fi un aliat de nadejde.

- Cu o istorie bogata și cu radacini adanci in practicile tradiționale ale popoarelor indigene, ceaiul de ace de pin este din ce in ce mai apreciat pentru beneficiile sale miraculoase asupra sanatații. Recomandat de medici pentru o varietate de probleme, acesta a devenit subiectul unor cercetari și studii…

- “Spanacul se consuma ca aliment de baza pentru diferite mancaruri, precum supe, supe-creme, mancarica de spanac, salata de spanac, tarte cu spanac, si lista poate continua. Aveti grija insa! Daca in timpul prepararii spanacul isi schimba culoarea, daca in loc de verde devine un verde-galbui, atunci…

- Ceaiul este una dintre bauturile cele mai populare și apreciate in intreaga lume. Puțini știu ca ceaiul de fructe de padure este recomandat datorita beneficiilor pe care le aduce organismului.

- Ceapa, o leguma foarte nutritiva, poate contribui la imbunatațirea sanatații inimii. Proprietațile medicinale ale cepei au fost apreciate inca de acum mii de ani. Se spune ca atleții din Grecia Antica apelau la aceasta leguma pentru a-și purifica sangele.