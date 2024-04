Stiri pe aceeasi tema

- Un psihoterapeut a analizat comportamentul lui Mirel Dragomir și a vorbit despre tulburarile de personalitate care l-ar fi facut sa o ucida pe Andreea Morega, studenta in varsta de 21 de ani. Mirel, un student la Medicina și Teologie, a comis un act ingrozitor, ucigand-o pe fata pe care o iubea,…

- Mirel, ucigașul studentei de la Medicina și-ar fi lovit și fosta iubita: Se purta ca și cum era proprietatea lui! - Andreea, inmormantata joiApar noi detalii șocante despre Mirel, individul care a ucis-o pe Andreea, tanara studenta de la Facultatea de Medicina din Timișoara. Vestea i-a șocat pe locuitorii…

- S-a aflat ce le-a spus Mirel, criminalul din Timișoara, parinților lui astazi, in ziua in care Andreea va fi condusa pe ultimul drum. Regreta sau nu tanarul fapta care a ingrozit Romania. Studentul va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se afla daca a avut discernamant zilele trecute, in momentul…

- Mirel, tanarul care a ucis-o cu sange rece pe Andreea, studenta la Medicina , a povestit totul in fața anchetatorilor. Criminalul in varsta de 23 de ani este student la Teologie și spune ca avea o relație cu Andreea din octombrie. In ultima luna, insa, o simțea din ce in ce mai distanta, iar asta l-a…

- Noi detalii ies la iveala in cazul tinerei din Timișoara ucisa de Mirel, colegul ei de facultate. Parinții Andreei spun ca au presimțit ca fiica lor a pațit ceva, deoarece nu le-a mai raspuns la telefon. Tatal fetei ucise in Timișoara a presimțit tragedia Andreea trebuia sa se intoarca acasa dupa ce…

- Andreea Morega, studenta la medicina, ucisa de „iubit“ intr-un apartament in Timișoara, a fost adusa la casa parinteasca din Padeș, Gorj. Zeci de persoane au intampinat vehiculul firmei de servicii funerare care a adus trupul neinsuflețit. Andreea a fost intampinata cu lacrimi, flori și durere de catre…

- In timp ce familia o plange pe Andreea, studenta de la Medicina, ucisa de iubit, in Timișoara, Mirel incearca sa obțina o decizie in favoarea lui. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dar spera ca aceasta masura sa fie inlocuita cu arestul la domiciliu.

- S-a descoperit motivul halucinant pentru care Mirel a ucis-o cu sange rece pe iubita lui, Andreea, in varsta de 21 de ani, studenta la Medicina! Iata filmul sangeros al crimei care a șocat Romania!