De ce are Netflix probleme, deși are sute de milioane de abonați…

Dupa un boom avut la inceputul pandemiei, in 2020, cand numarul abonaților a crescut cu aproape 37 de milioane, platforma de streaming video Netflix se confrunta acum cu o incetinire a creșterii numarului de clienți: in ultimul an, a adunat doar 18 milioane de noi subscriberi, potrivit Los Angeles Times. Netflix a terminat anul 2021 cu aproape 222 de milioane de abonați in intreaga lume. Este semnificativ mai mult decat alte platforme de streaming video, chiar și fața de Disney+, unul dintre principalii sai competitori: in octombrie anul trecut, Disney+ avea 118 milioane de abonați. Cu toate acestea,…