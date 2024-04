Schimbări la Disney+. Nu vei mai putea împărți contul! Schimbari la Disney+. Nu vei mai putea imparți contul! Disney+ se numara printre cele mai populare platforme de streaming, cu aproape 150 de milioane de abonați. Platforma ofera un conținut bogat in filme, seriale și documentare. Din iunie, insa, abonații vor avea parte de o schimbare majora. Ei nu vor mai putea imparți contul cu cei apropiați. Aceasta schimbare vine ca parte a eforturilor Disney+ de a combate imparțirea neautorizata a conturilor, o practica care a devenit tot mai frecventa in ultimii ani. Mulți utilizatori impart conturile de pe platformele de streaming cu prietenii și membri… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

